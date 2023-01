Serie A | scontri tra tifosi di Roma e Napoli nell’Autostrada del Sole | News

Sky Sport

"Questi non sono tifosi. Autostrada chiusa e viaggiatori italiani bloccati Paghino tutti i danni di tasca loro, e mai più allo stadio"....incondizioni. Torna dunque la violenza tra due tifoserie segnate da pesanti precedenti, su tutti la morte di Ciro Esposito nel 2014. Secondo la Questura di Arezzo all'origine deglici ... Scontri tra tifosi del Napoli e della Roma in A1: un ferito SERIE È successo nell'area di servizio di Badia al Pino dove morì il tifoso laziale Gabriele Sandri. Un ferito Foto Arezzo TV Autostrada del Sole bloccata tra Monte San Savino… Leggi ...I tifosi del Napoli e della Roma si sono scontrati in autostrada con pesanti conseguenze sul traffico. Ecco cosa è successo ...