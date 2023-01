Serie A | Salernitana - Torino 1 - 1

(Di domenica 8 gennaio 2023)1 - 1 (1 - 1) in una partita della 17/a giornata d'andata del campionato di calcio diA disputata sul terreno dello stadio Arechi di Salerno. I gol: nel primo tempo per gli ...

Calciomercato.com

... ma rispetto alla giornata scorsa sbaglia unaincredibile di opportunità per costruirsi una ... Uno show quello dell'esperto portiere messicano: 3' dopo il neo acquisto dellarespinge ...Dalle 15 in campo Spezia - Lecce e Lazio - Empoli ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DIA ).- Torino 1 - 1: la cronaca della partita approfondimentoA: vincono Fiorentina e Juve, Monza - ... Salernitana, Nicola: 'Il Torino gioca al limite del regolamento. Voglio ricordare Vialli...' È appena terminata la sfida, lunch match della 17^ giornata del campionato, tra Salernitana e Torino con le due società che si sono divise la posta in palio pareggiando per 1-1. Il parziale si è sbloc ...E' terminata 1-1 la partita delle 12.30 della diciassettesima giornata di Serie A tra Salernitana e Torino. Gli ospiti hanno dominato il primo tempo e sono passati in vantaggio al 36' con una rete di ...