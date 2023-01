Serie A | Lazio - Empoli 2 - 2

(Di domenica 8 gennaio 2023)ed2 - 2 (1 - 0) in una partita della 17/a giornata d'andata del campionato di calcio diA disputata sul terreno dello stadio Olimpico di Roma. I gol: nel primo tempo per i ...

... invece, attualmente quinta forza della graduatoria (ex aequo con i cugini della), sono fermi ... diretta tv e streaming Milan - Roma, gara valida per la 17ª giornata del campionato diA e ...Le partite delle 15 della 17ª giornata diA hanno fatto registrare due pareggi:beffata in casa contro l'Empoli e Spezia e Lecce senza reti. La squadra di Sarri ha dominato e colpito all'inizio del primo e del secondo tempo con ...La diciassettesima giornata di Serie A regala alla Lazio la possibilità di rifarsi subito dopo l'inatteso ko di Lecce. La squadra di Sarri accoglie l'Empoli e non può più… Leggi ...In virtù dei due pareggi maturati nel pomeriggio della Serie A, tra Lazio ed Empoli (2-2), arrivato clamorosamente nei minuti finali, e tra Spezia e Lecce (0-0), ecco come cambia la ...