Serie A Femminile | definiti i Quarti di Coppa Italia

AS Roma

...30 Anadolu Efes - ASVEL 78 - 72 20:00 Olympiacos - Milano 82 - 66 20:30 Valencia - Crvena Zvezda 75 - 77 Visualizza Euroleague VOLLEY -A120:30 Casalmaggiore - Chieri 2 - 3 CALCIO - ...Il pomeriggio e la serata odierna della quattordicesima giornata diA1ha visto la disputa di due match, a Pinerolo e Cuneo. In primo luogo la Vero Volley Milano ha battuto la Wash4green Pinerolo in tre set, 22 - 25 21 - 25 21 - 25. Un successo ... Como-Roma di Coppa Italia Femminile sarà trasmessa in diretta su Twitter e YouTube La domenica della Techfind Serie A1 con tre vittorie esterne di spessore e due colpi casalinghi per il quindicesimo turno. Chi soffre di più, in trasferta, è l'Umana Reyer ...È terminata poco fa la 15ma giornata della Serie A 2022-2023 di basket femminile. Dopo i due anticipi di ieri sera, in cui sono arrivati i successi di Faenza e Sassari contro rispettivamente Moncalier ...