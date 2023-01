Serena Autieri | la tisana perfetta per purificare lo stomaco | È quello che ci vuole dopo le feste

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 8 gennaio 2023) Come depurare lole festività natalizie? Ladiè il modo giusto per aiutare la digestione. L'attrice napoletana ha trascorso le vacanze natalizie in compagnia di Michelle Hunziker in montagna a San Cassano.lecapita a tutti di sentirsi appesantiti da alcool e cibo. Godersi le abbuffate natalizie in famiglia è un momento unico e irripetibile ma se sentiamo il bisogno diil nostro corpo il segreto dellapotrebbe trasformarsi nella salvezza. Si tratta di un infuso molto particolare che però è possibile preparare anche a casa senza troppa fatica e in soli 5 minuti. L'ingrediente in questo caso è solo uno. Si tratta del sedano, ortaggio che di solito gustiamo crudo nelle ...