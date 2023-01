Separazione | «dopo 5 anni lui è ancora il mio chiodo fisso» Lettere alla Psicologa

Leggi su iodonna

(Di domenica 8 gennaio 2023) Cara Dottoressa, mi chiamo Sonia e ho 51. Le scrivo perché mi sento come bloccata. Sono stata sposata con il mio ormai ex marito per 17, ma stavamo insieme dal 4° anno di liceo. Nonostante lasia avvenuta 5fa, non riesco a farmene una ragione. Dal matrimonio sono nati 2 figli, la mia ragione di vita, e sono contenta che almeno loro l’abbiano presa abbastanza bene, sicuramente meglio di me. Spesso mi sento colpevole per lae mi ritrovo a pensare “Se solo avessi fatto questo” o “Se solo non avessi detto quella cosa” o“Ecco! L’ennesimo fallimento della mia vita”. Altri giorni invece prevale la rabbia per tutto il tempo che gli ho dedicato, che ho sottratto ad altre persone ed esperienze e che nessuno mi ridarà. Come faccio ad andare avanti ...