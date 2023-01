Selvaggia Lucarelli sbrocca in aeroporto | il viaggio in Nepal finisce male

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 8 gennaio 2023) Pere il suo fidanzato, il ballerino mancato Lorenzo Biagiarelli, un turbolento finale diin. La coppia infatti, terminata la trasmissione condotta da Milly Carlucci, si è concessa una pausa dall'altra parte del mondo. Ma non tutto è andato per il verso liscio. Il racconto, ovviamente, viaggia sui profili social della giudice di Ballando con le Stelle, laddove passo dopo passo e foto dopo foto racconta le sue imprese vacanziere. In primis, la coppia si è imbarcata su un piccolo volo che non scorderanno. Una tratta breve, 93 chilometri, da Katmandu a Chitwan, dove però la turbolenza era davvero forte. E più gli aerei sono piccini, più la turbolenza si fa sentire. Tra i due, il più spaventato era Biagiarelli. A raccontarlo, ovviamente, è, che svela come ...