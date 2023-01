(Di domenica 8 gennaio 2023) L'ultimoe feste. Un aperitivo in un luogo da sogno, ma, poi, l'invito, cortese, ma netto, da parte del personale: abbandonare il locale, perché il neonato di sei mesi al seguito in quella ...

Tiscali Notizie

Evidente in questacome i due scrittori si siano lasciati influenzare dalle grandi ... ma anche e soprattutto quelle che avevano iniziato a tracciare un solco,prima metà degli anni 80, ...... perché il neonato di sei mesi al seguito in quellanon sarebbe "gradito". La location del "fattaccio" sarebbe Taormina, perla siciliana meta di turisti e visitatori, anchestagione ... Se nella struttura di lusso di Taormina i neonati non sono graditi: la grottesca storia nel giorno dell’Epifania Il fatto sarebbe avvenuto in una struttura lussuosa, centrale e priva di cartelli esterni che segnalino il divieto ...Lanciano sassi contro il bus in corsa e fanno esplodere due finestrini. L'ennesimo atto vandalico è avvenuto stanotte, attorno alle ore 3,35 ed ha preso di mira un pullman dell'Anm pieno di dipendenti ...