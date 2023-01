“Se n’è andato così” Dramma Valentina Persia | dolore spezzacuore per quella perdita improvvisa

(Di domenica 8 gennaio 2023)e il racconto choc a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi è stata protagonista di un racconto commovente su una tragedia che l’ha colpita. Poco tempo fa la cabarettista e attrice era stata vittima di un feroce scherzo a Le Iene. La comica è letteralmente esplosa dopo che un complice le ha toccato il fondoschiena: “Ti gonfio… Caz**o metti le mani addosso… Vedi di andartene prima che ti gonfio. Cosa tocchi?”. Anche all’Isola dei Famosiè stata tra i concorrenti più attivi e si è piazzata alla fine al secondo posto. Subito dopo il reality la showgirl ha raccontato di aver ricevuto le attenzioni di un corteggiatore misterioso. Come al solito ha commentato il fatto con la sua ironia: “L’Isola dei Famosi ha dato i suoi frutti…Fracichi!”. A Verissimo, ...

Adnkronos

A quel punto Alfie non ci ha pensato due volte ed èvia, dicendo di non essere "la seconda scelta di nessuno". Non sappiamo ancora se rivedremo il personaggio nella quinta stagione (già ...L'ex calciatore, morto a 58 anni due giorni fa, è scomparso dopo cinque anni di cure contro il tumore al pancreas, lasciando un vuoto nel mondo del calcio e dello sport: se n'èin riservatezza,... Vialli, il ricordo di Abodi: "Se n'è andato un amico"