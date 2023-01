Scontro tra tifosi | bloccata A1

ilmattino.it

Si tratterebbe dellotifosi del Napoli e della Roma . Al momento è chiusa la corsia nord dell'Autosole, ma con ogni probabilità sarà chiusa anche in direzione sud. Pesanti le ...Si tratta dellotifosi del e della . Un ultras giallorosso è rimasto ferito e portato all'ospedale di Arezzo. Scontritifosi in A1 Al momento è chiusa la corsia nord dell'Autosole, ma ... Scontro tra auto e scooter: a Napoli 20enne muore al Corso Vittorio Emanuele Autostrada A1 bloccata nel tratto aretino, tra Monte San Savino e Arezzo per scontri tra tifoserie avvenuti nella mattinata. Sul posto le pattuglie della polizia stradale sezione ...E' stata bloccata la A1 Autostrada del Sole tra Arezzo e Monte San Savino, per degli scontri tra tifosi di Napoli e Roma: polizia sul posto ...