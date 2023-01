Scontro tra auto e scooter | a Napoli 20enne muore al Corso Vittorio Emanuele

ilgazzettino.it

Ciò che va in scena è lovisioni del mondo, prima ancora che del mercato bancario,concezioni diverse e opposte dell'essere un civil servant e un banchiere centrale. I fatti di ...Incidente mortale intorno all'una della scorsa notte al Corso Vittorio Emanuele di Napoli, all'altezza dell'istituto Pontano. Coinvolti uno scooter ed una Panda. Nellofrontale il 20enne, dello Sri Lanka, che guidava lo scooter è morto sul colpo. Per il passeggero della stessa nazionalità, di 18 anni, immediato ricovero in ospedale. Sul posto è intervenuta ... Scontro tra due auto in A4 allo svincolo, scoppia l'incendio. Tre persone ferite Incidente mortale intorno all'una della scorsa notte al Corso Vittorio Emanuele di Napoli, all'altezza dell'istituto Pontano. Coinvolti uno scooter ed una Panda. Nello scontro frontale ...a cura della redazione n morto e sei feriti di cui due in gravi condizioni. È il drammatico bilancio di un incidente stradale mortale avvenuto poco prima delle 21.30, sull’autostrada A12 Roma – Civita ...