La Gazzetta dello Sport

Sesta vittoria nelle ultime otto per i Boston Celtics che superano i San Antonio Spurs per 121 - 116. Ma la brutta notizia è l'infortunio di ...... ma la brutta notizia è l'infortunio di Marcus Smart che esce nel terzo quarto dopo unocontrocon Collins CHICAGO BULLS - UTAH JAZZ 126 - 118 - Terza vittoria in fila per ... Scontro ginocchio contro ginocchio: Smart esce dolorante Un tragico incidente stradale ha sconvolto nella notte la Cina, già profondamente colpita dalla nuova ondata di Covid-19 che sta mettendo in ginocchio il Paese. Alle porte di Nanchang, nella provincia ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...