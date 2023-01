Gazzetta del Sud

È di due morti e sette feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto all'alba di oggi ad Andria , lungo la strada provinciale che collega la città a Trani. Sono state tre le autovetture ...la sconfitta in tre set (25 - 16, 25 - 21, 25 - 19) nellodiretto per la classifica con i padroni di casa della Valsa Group Modena. Un giro a vuoto che costa una posizione ai campioni ... Scontro fatale ad Andria: morti due 20enni, 7 feriti gravi. Sono tutti giovanissimi È di due morti e sette feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto all’alba di oggi ad Andria, lungo la strada provinciale che collega la città a Trani. Sono state tre le autovetture ...Un 19enne è morto ieri sera poco prima delle 20:00 in un incidente stradale a Modena. Ferito anche il 17enne cugino della vittima.