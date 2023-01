Scontri ultras Roma e Napoli | autostrada chiusa | due feriti – VIDEO

(Di domenica 8 gennaio 2023)tradele quelli dellaA1per gli sconti nel tratto Monte San Savino e Arezzo.violenti tra tifosi dellae quelli del. In redazione ci arrivano alcuni frammenti didi quanto sta succedendo sull’del Sole nei prezzi di Arezzo. Gliriguardano i gruppi organizzati delle due tifoserie. I supporters azzurri stanno raggiungendo Genova dove si giocherà Sampdoria-. Mentre quello dellastanno raggiungendo Milano per la sfida Milan-. Secondo le ultime notizie giunte alla nostra redazione, neglitra ...

Corriere Romagna

...Savino e Arezzo per glitra le tifoserie di Roma e Napoli. Per molto tempo è stata chiusa la corsia nord dell'A1, con pesanti ripercussioni sul traffico e code per 13 chilometri. Gli...È attualmente in corso l' identificazione delle persone che hanno partecipato agli. Glinapoletani sono diretti a Genova , dove alle 18 la squadra di Spalletti affronta la Sampdoria , ... Scontri tra ultras di Cesena e Rimini lungo la via Cesenatico a Ponte Pietra - VIDEO ROMA - Code e rallentamenti sull'autostrada A1 Milano-Napoli, tra Monte San Savino e Arezzo, dopo scontri tra ultras di Roma e Napoli, che ...Autostrada del Sole bloccata tra Monte San Savino e Arezzo per scontri tra le tifoserie della Roma e del Napoli. I tafferugli sarebbero esplosi nell’area di ...