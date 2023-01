Scontri ultras Napoli e Roma | cosa è successo in autostrada

(Di domenica 8 gennaio 2023) (Adnkronos) – La polizia lavora per identificare i tifosi coinvolti negliavvenuti oggi tradele dellasull’A1 nel tratto tra Monte San Savino e Arezzo, in Toscana. A quanto riferisce la Questura di Arezzo, alle ore 13.30 circa di oggi circa 350 tifosi deldiretti a Genova si sono fermati nell’area di servizio Badia al Pino direzione nord, la stessa dove nel 2007 morì il tifoso della Lazio Gabriele Sandri, ucciso dal proiettile esploso dall’agente Luigi Spaccarotella. Il personale delle forze di polizia appositamente predisposto con ordinanza di servizio del Questore di Arezzo, è intervenuto chiudendo l’ingresso all’area di servizio per impedire che un gruppo di tifosinisti di cui si era avuto notizia, in transito ...

I sindaci di Roma e Napoli , Roberto Gualtieri e Gaetano Manfredi hanno preso posizione dopo gliin autostrada sulla A1 fra glidelle due squadre. Entrambi hanno pubblicato un tweet con testo identico per condannare la violenza 'Gliin autostrada tra tifosi del Napoli e ... Scontri tra tifosi di Roma e Napoli nella stessa area servizio dove morì Gabriele Sandri: un ferito Il ministro dello sport: "Non c'è cosa peggiore che definire tifoso un teppista che si scontra in autostrada, creando problemi alle persone ...