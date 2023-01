Scontri ultras Napoli e Roma | cosa è successo in autostrada

(Di domenica 8 gennaio 2023) (Adnkronos) – La polizia lavora per identificare i tifosi coinvolti negliavvenuti oggi tradele dellasull’A1 nel tratto tra Monte San Savino e Arezzo, in Toscana. A quanto riferisce la Questura di Arezzo, alle ore 13.30 circa di oggi circa 350 tifosi deldiretti a Genova si sono fermati nell’area di servizio Badia al Pino direzione nord, la stessa dove nel 2007 morì il tifoso della Lazio Gabriele Sandri, ucciso dal proiettile esploso dall’agente Luigi Spaccarotella. Il personale delle forze di polizia appositamente predisposto con ordinanza di servizio del Questore di Arezzo, è intervenuto chiudendo l’ingresso all’area di servizio per impedire che un gruppo di tifosinisti di cui si era avuto notizia, in transito ...

Commenta per primo Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi ha preso posizione in un'intervista concessa all'Ansa suglitra glidi Roma e Napoli avvenuti questo pomeriggio in un autogrill dell'autostrada A1. ' C'è una differenza abissale tra i tifosi che vanno allo stadio , in casa o in trasferta, per ...Matteo Salvini scivola, come Angelino Alfano , suglitradi Napoli e Roma . A quasi nove anni di distanza, sull'onda dell'indignazione, torna di moda il 'mai più allo stadio' per i tifosi violenti. Il ministro delle Infrastrutture, già ... Scontri tra tifosi di Roma e Napoli nella stessa area servizio dove morì Gabriele Sandri: un ferito I tifosi della Roma, dunque, si sarebbero fermati per raggiungere l’area di servizio I tifosi si sarebbero incontrati per caso nei pressi dell’autogrill e sarebbero così iniziati degli scontri che han ...ROMA (cronaca) - E' successo nell'area 'Badia al Pino', vicino ad Arezzo, dove nel 2007 fu ucciso Gabriele Sandri ilmamilio.it Code e rallentamenti sull’autostrada A1 Milano-Napoli, tra Monte San ...