Scontri ultras Napoli e Roma | arrivano ulteriori aggiornamenti | “I napoletani li hanno uccisi proprio”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 8 gennaio 2023) Nuovisuglisuglitradele della, avvenuti sull’A1 in direzione di Arezzo. Scontro tradisull’Autostrada del Sole. La battaglia in autostrada costringe le autorità a chiudere la A1 in direzione di Firenze. Circa 300di, tifoserie che da anni sono in rivalità, si sono scontrati in un corpo a corpo lungo l’Autostrada del Sole, nei pressi di Arezzo, causando la chiusura della A1 in direzione di Firenze con ripercussioni significative sul traffico. L’incidente è avvenuto attorno alle 13, quando i tifosi del, fermati in una stazione di servizio,...