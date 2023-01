Scontri ultras in autostrada dove fu ucciso Gabriele Sandri

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 8 gennaio 2023) (Adnkronos) – Glitradel Napoli e della Roma sull’A1, in Toscana, riportano sotto i riflettori l’area di Badia al Pino, diventata nota nel 2007 per l’omicidio di. La mattina dell’11 novembre 2007, nel piazzale dell’autogrill di Badia al Pino sull’A1 vicino ad Arezzo,venivacon un colpo di pistola al collo, sparato a distanza mentre il ragazzo dormiva in macchina. A colpirlo, l’agente Luigi Spaccarotella, condannato per omicidio volontario a 9 anni e 4 mesi., commesso nel negozio del padre e dj con un nome nella Capitale, ebbe l’unica colpa di trovarsi nel posto sbagliato: indestinazione San Siro per seguire in trasferta la sua Lazio, quel giorno impegnata ...