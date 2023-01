Scontri ultras autostrada | le indagini

RomaToday

L'area di servizio Badia Al Pino (Arezzo), dove in giornata odierna, domenica 8 gennaio, hanno avuto luogo ferocitra glidel Napoli e della Roma , è tristemente nota anche per la morte del 26enne Gabriele Sandri . Era l'11 novembre del 2007 quando il giovane dj romano originario del quartiere ...Glidi oggi, documentati da questo video, hanno causato la chiusura dell'autostrada e ... all'altezza dell'area di servizio Badia al Pino direzione nord, facendo anche un ferito, un... Scontri tra tifosi di Roma e Napoli nella stessa area servizio dove morì Gabriele Sandri: un ferito ROMA (cronaca) - E' successo nell'area 'Badia al Pino', vicino ad Arezzo, dove nel 2007 fu ucciso Gabriele Sandri ilmamilio.it Code e rallentamenti sull’autostrada A1 Milano-Napoli, tra Monte San ...Il ministro dello sport: "Non c'è cosa peggiore che definire tifoso un teppista che si scontra in autostrada, creando problemi alle persone ...