Scontri tra ultras di Roma e Napoli | bloccata autostrada A1 all’altezza di Monte San Savino

(Di domenica 8 gennaio 2023) L’del Sole (A1) è statatraSane Arezzo a causa di alcunitra le tifoserie dellae del. La corsia dell’A1 nord è stata chiusa e ovviamente ci sono state pesanti ripercussioni sul traffico. I tifosi campani sono diretti verso Genova in vista della gara tra ile la Sampdoria, che andrà in scena a Marassi alle ore 18:00, mentre quelli giallorossi sono attesi al Giuseppe Meazza dove si terrà alle 20.45 a San Siro l’incontro tra il Milan e la. Valeria Bellucci, una testimone dell’episodio, ha raccontato alcuni dettagli della situazione che si è creata: “Gliincappucciati e vestiti di nero sono scesi dalle loro macchine in mezzo ...

Corriere Romagna

AREZZO - Autostrada del Sole bloccata nel tratto aretino,Monte San Savino e Arezzo perle tifoserie di Roma e Napoli: lo riferiscono le forze dell'ordine. Al momento la corsia nord dell'Autosole è chiusa ma con ogni probabilità verrà chiusa anche quella in direzione sud. ...tifosi del Napoli e della Roma hanno causato la chiusura dell'Autostrada del Sole nel trattoMonte San Savino e Arezzo, come riferiscono le forze dell'ordine. Sul posto le pattuglie ... Scontri tra ultras di Cesena e Rimini lungo la via Cesenatico a Ponte Pietra - VIDEO Mattinata movimentata quella di oggi sulla vecchia strada statale 121, in territorio di Santa Maria di Licodia al confine con quello di Paternò, per un incidente stradale avvenuto in zona Schettino.Autostrada del Sole bloccata nel tratto aretino, tra Monte San Savino e Arezzo per scontri tra tifoserie, riferiscono le forze dell’ordine. Sul posto le pattuglie della polizia stradale sezione di ...