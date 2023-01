Scontri tra Ultras di Napoli e Roma | intervengono i due sindaci

La Gazzetta dello Sport

Un nuovo filmato deglitifosi di Roma e Napoli avvenuti intorno alle 13 sull'Autostrada A1: circa trecento persone ...Corsia rimasta chiusa nel trattole uscite di Monte San Savino e Arezzo fino alle 15,00. Negliè rimasto ferito un tifoso romano, che ha raggiunto in autonomia il pronto soccorso dell'... Scontri tra ultrà di Napoli e Roma sull'A1: 13 km di coda e un ferito. La questura indaga Un incidente stradale, che secondo le prime informazioni giunte alla centrale operativa del 118 sembra grave, è avvenuto attorno alle 19 in via Grigna a Canzo. Stato alle prime notizie due auto si sar ...Dopo le polemiche e lo scontro interno tra Renato Schifani e il suo assessore al Turismo Francesco Scarpinato (di Fratelli d’Italia) anche la Procura della Corte dei conti della Regione siciliana acce ...