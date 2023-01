Scontri tra ultras di Napoli e Roma | 13 km di coda sull’A1 e un ferito

(Di domenica 8 gennaio 2023) Sarebbe stato un agguato pianificato, una guerriglia organizzata tra le tifoserie dellae del. I due gruppi si sarebbero dati appuntamento nell’area di servizio di Badia al Pino, dove l’11 novembre del 2007 morì il tifoso laziale Gabriele Sandri. Chiusa quindi per L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

La Gazzetta dello Sport

Durantefra manifestanti e forze dell'ordine, precisa l'emittente, è stato anche ferito con un proiettile ad una gamba il fotoreporter dell'agenzia Efe, Aldair Mejía. La mobilitazione - in ...Se ci sarà uno sconto per Taiwan saràCina e Stati Uniti , per i quali l'isola è strategica da ... Il Mar Baltico è un punto caldo, un focolaio di possibili futuri. Le due Coree Corea del ... Scontri tra ultrà di Napoli e Roma sull'A1: 13 km di coda e un ferito. La Questura: "Un agguato" Il calcio italiano torna a fare i conti con l'incubo della violenza e degli scontri tra i tifosi. La domenica della 17a giornata della Serie A è stata contraddistinta purtroppo dalla guerriglia scaten ...È di due morti e sette feriti il bilancio di uno scontro fra tre auto avvenuto all'alba di oggi ad Andria, lungo la Provinciale che collega la città a Trani ...