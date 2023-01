Scontri tra ultrà | la questura valuta provvedimenti interdittivi per i tifosi di Napoli e Roma

(Di domenica 8 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono già in corso le attività investigative finalizzate alla identificazione dei responsabili delle violenze, anche visionando il materiale video acquisito, sulla base del quale si procederà ad informare l’Autorità giudiziaria e saràta l’emissione didi competenza del Questore”. Così’ ladi Arezzo suglitranapoletani enisti sull’A1. Erano circa 350, secondo quanto informa ladi Arezzo, inapoletani diretti a Genova, che si sono fermati nell’area di servizio Badia al Pino direzione nord nel pomeriggio. Il personale delle forze di polizia appositamente predisposto con ordinanza di servizio del questore di Arezzo, è intervenuto ...

Lo dice all'Adnkronos Nicola Molteni, sottosegretario all'Interno, commentando glitifoserie di Napoli e Roma nel tratto aretino dell'Autostrada 1. In merito a un possibile aggravamento ... A1, scontri tra tifosi di Napoli e Roma: bloccata, e poi riaperta, l'autostrada all'altezza di Arezzo. Nella … I tafferugli all'altezza della stazione di servizio di Badia al Pino tra Monte San Savino e Arezzo in direzione nord