Scontri tra tifosi romanisti e napoletani in Autogrill ad Arezzo | un ferito

(Di domenica 8 gennaio 2023) Scene di ordinaria guerriglia tra tifoserie sull'A1, nel tratto tra Monte San Savino e. Gruppi di ultras della Roma, diretti a Milano, e del Napoli, in viaggio per Genova, si sono scontrati in ...

La Repubblica Firenze.it

Entrambi hanno pubblicato un tweet con testo identico per condannare la violenza 'Gliin autostradatifosi del Napoli e della Roma sono inaccettabili. Ci auguriamo che le forze dell'...- Scene di ordinaria guerrigliatifoserie sull'A1, nel trattoMonte San Savino e Arezzo. Gruppi di ultras della Roma, diretti a Milano, e del Napoli, in viaggio per Genova, si sono scontrati ... A1, scontri tra tifosi di Napoli e Roma: bloccata, e poi riaperta, l'autostrada all'altezza di Arezzo. Nella … Scontri tra ultras del Napoli e quelli della Roma. Mentre quello della Roma stanno raggiungendo Milano per la sfida Milan-Roma. Secondo le ultime notizie giunte alla… Leggi ...La norma era di fatto inapplicabile. Il massimo previsto oggi Dieci anni: lo ha stabilito il decreto Sicurezza di Salvini ...