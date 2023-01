Scontri tra tifosi Napoli e Roma | una persona finisce in ospedale | la ricostruzione

Leggi su rompipallone

(Di domenica 8 gennaio 2023) Continuano ad arrivare notizie legate aglitranapoletani enisti, i quali si sono incontrati nei pressi dell’Autostrada A1, bloccando il traffico per molti automobilisti e portando paura e violenza nel tratto autostradale. Per riportare la situazione alla normalità è intervenuta la Polizia Stradale, già impegnata a contenre una situazione di normalità in un contesto già difficile come il rientro dalle vacanze, che affolla strade e autostrade in tutta l’Italia., laSecondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, glitra i due gruppi avrebbero portato a un ...