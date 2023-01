Scontri tra tifosi | Molteni | “Scene da Far West | i responsabili saranno sanzionati”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 8 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuanto successo oggi sulla A1 “è di una gravità allucinante.da Far. I. E valuteremo come Governo se sarà necessario un ulteriore giro di vite, dopo quello contenuto nel decreto sicurezza dell’agosto 2019, per isolare i violenti e tutelare i veri”. Così all’ANSA il sottosegretario all’Intero Nicola, sugliin autostrada tradi Roma e Napoli. Già nel secondo decreto sicurezza, ricorda, “noi avevamo inserito norme per inasprire le sanzioni per chi si macchia di condotte violente nelle manifestazioni sportive. Da un paio di anni non si verificavano episodi gravi ed ora valuteremo se sarà necessario un ...