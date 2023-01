Scontri tra tifosi di Napoli e Roma | riaperta l' autostrada nei pressi di Arezzo

Una persona ferita: 'È stato accoltellato' Neglitifosi della Roma e del Napoli nell'area di servizio Badia al Pino (Arezzo) sull'Autostrada del sole ci sarebbero dei feriti: a quanto si ...Una persona ferita: 'È stato accoltellato' Neglitifosi della Roma e del Napoli nell'area di servizio Badia al Pino (Arezzo) sull'Autostrada del sole ci sarebbero dei feriti: a quanto si ...Autostrada A1 bloccata nel tratto aretino, tra Monte San Savino e Arezzo per scontri tra tifoserie avvenuti nella mattinata. Sul posto le pattuglie della polizia stradale sezione ...Sulla A1 Milano-Napoli, tra Monte San Savino e Arezzo, in direzione di Firenze, il traffico è bloccato per una manifestazione, messa in atto da un gruppo di tifosi in prossimità dell’area di servizio ...