Scontri tra tifosi della Roma e del Napoli sull' A1 Romanista ferito e arrestato per rissa aggravata

Agenzia ANSA

Leggi anchetrecento tifosi di Napoli e Roma sull'A1, un ferito e traffico in tilt: 'Avevano bastoni e lanciavano petardi' Cosa è successo sull'A1, scontrotifosi di Napoli e Roma in ...Leggi anche Lula di nuovo presidente 11 anni dopo, la festa in Brasile e l'assenza di Bolsonaro: sventato anche un attacco con esplosivo Caos in Brasile,sostenitori di Bolsonaro e ... Scontri in A1 tra tifosi del Napoli e della Roma, un ferito - Cronaca AREZZO (ITALPRESS) – Un agguato dei tifosi del Napoli a quelli della Roma, diretti a Milano per la sfida tra i giallorossi di Mourinho e il Milan di Pioli. Questa una prima ricostruzione degli scontri ...Mezzogiorno di fuoco sulla via Cesenatico all’altezza di Ponte Pietra. Oltre un centinaio di ultras di Cesena e Rimini si sono dati appuntamento per una… Leggi ...