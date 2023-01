Scontri tra i tifosi di Roma e Napoli sull' A1 | un ferito Ipotesi appuntamento tra ultrà

(Di domenica 8 gennaio 2023) Un tifoso dellaè rimastoa seguito degliscoppiati intorno alle 13:30 tra un gruppo dinisti e alcuni supporter del’Autostrada del Sole (A1), nell’area di servizio Badia al Pino (Arezzo), la stessa dove – nel 2017 – perse la vita Gabriele Sandri. L’uomo, colpito con un'arma da taglio, ha raggiunto autonomamente l’ospedale San Donato di Arezzo ed è stato curato per alcuni tagli alle gambe. Non è in gravi condizioni e risulta in codice giallo. Le tifoserie si sono lanciate sassi e bottiglie di vetro e hanno utilizzato anche gas lacrimogeni. La questura aretina, che sta cercando di identificare i colpevoli, ha fatto sapere che valuterà "l'emissione di provvedimenti interdittivi". Isi sono incrociati mentre stavano ...

Roma, 08 gennaio 2023 - Poco prima delle ore 14:00 sull'autostrada A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto tra Monte S. Savino e Arezzo in direzione Firenze temporaneamente chiuso per motivi di ordine pubblico a causa di un contatto violento di tifosi avvenuta all'altezza del km 361. AREZZO (ITALPRESS) – Un agguato dei tifosi del Napoli a quelli della Roma, diretti a Milano per la sfida tra i giallorossi di Mourinho e il Milan di Pioli. Questa una prima ricostruzione degli scontri. "La polizia è impegnata attivamente per arrivare ad identificare quanto prima i responsabili di un atto che ha messo a repentaglio la sicurezza dei trasporti, causando enormi disagi nella circolazione..."