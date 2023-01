Scontri tra 300 tifosi sull' A1 nell' area di servizio dove fu ucciso Gabriel Sandri «Agguato dei tifosi napoletani ai romanisti» Ultrà giallorosso ferito

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Il ministro dei trasporti, Matteo Salvini , commenta con queste parole gliultrà del Napoli e della Roma oggi pomeriggio sull'autostrada A1, all'altezza di Arezzo: 'Questi non sono tifosi. Autostrada chiusa e viaggiatori italiani bloccati Paghino tutti i danni ...AGI - Autostrada del Sole bloccata nel tratto aretino,Monte San Savino e Arezzo pertifoserie, riferiscono le forze dell'ordine. Sul posto le pattuglie della polizia stradale sezione di Battifolle. I rallentamenti si protraggono per 14 chilometri, e la causa sono lo ... Scontri tra ultrà di Napoli e Roma sull'A1: 13 km di coda e un ferito. La Questura: "Un agguato" Qui sono scoppiati scontri tra le due tifoserie. Gli ultras napoletani hanno teso un agguato a quelli giallorossi, ed è nato un ...È stato riaperto il tratto tra Monte S. Savino e Arezzo in direzione Firenze temporaneamente chiuso per motivi di ordine pubblico a causa degli scontri tra tifosi della Roma e del Napoli avvenuti all’ ...