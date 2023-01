Scontri tifosi Napoli-Roma | tifoso gravemente ferito | è in ospedale

(Di domenica 8 gennaio 2023) Gliin autostrada tra idellae quelli delhanno sconvolto la mattinata di molti automobilisti e del calcio italiano. Sull’A1, nella zona di Arezzo, le due tifoserie si sono scontrate a colpi di sassate, bastonate e colluttazioni fisiche. L’autostrada è rimasta bloccata per diverse ore e solo l’intervento della Polizia Stradale ha sbloccato la situazione ed evitato ulteriori difficoltà agli automobilisiti.: uno è inMa glisono stati davvero molto gravi. ‘La Stampa‘ riferisce i dettagli di quanto accaduto e la notizia di un...

Agenzia ANSA

Autostrada del Sole bloccata tra Monte San Savino e Arezzo pertra le tifoserie della Roma e del Napoli. I tafferugli sarebbero esplosi nell'area di ...in programma alle 18 mentre i...L'area di servizio dove fu ucciso Sandri Glitraromanisti e napoletani si sono verificati nella stessa area di servizio, Badia al Pino, dove fu ferito a morte Gabriele Sandri, ... Scontri in A1 tra tifosi del Napoli e della Roma, un ferito - Cronaca Nell'area di servizio Badia al Pino dove mori il tifoso della Lazio Gabriele Sandri. Autostrada chiusa e poi riaperta, 9 km di coda Scontri tra tifosi della Roma e del Napoli nell'area di servizio Bad ...Gravi disagi al traffico tra Monte San Savino e Arezzo per scontri tra tifoserie del Napoli e della Roma all’altezza dell’area di servizio di Badia Al Pino. Un tifoso giallorosso è rimasto ferito, è s ...