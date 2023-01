Scontri sull’A1 | l’ipotesi di un appuntamento tra i tifosi di Roma e Napoli Gualtieri e Manfredi | «No a una violenza senza senso» – I video

Leggi su open.online

(Di domenica 8 gennaio 2023) L’area di servizio Badia al Pino sull’Autostrada del sole, nell’aretino, è stata teatro ditra idellae del: lanci di sassi e lacrimogeni, in seguito ai quali un tifosonista è rimasto ferito in modo lieve da un’arma da taglio. Si sarebbe recato autonomamente presso l’ospedale San Donato di Arezzo. Il traffico sarebbe inoltre stato bloccato dalla polizia, per scongiurare ulteriori situazioni di pericolo. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale di Autostrade per l’Italia, l’episodio ha causato 15 km di coda a partire da Valdichiana e in direzione del capoluogo toscano, tra Monte San Savino e Arezzo. January 8, 2023 L’episodio è stato duramente condannato dai sindaci delle rispettive città. «Gliin autostrada tra ...