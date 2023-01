Scontri Roma Napoli | follia ultrà in A1 | ' Attentato alla sicurezza Assalti organizzati'

(Di domenica 8 gennaio 2023) Battaglia a colpi di bastoni e coltelli a Badia al Pino in autostrada fra le frange estreme delle tue tifoserie. Entrambe stavano andando in trasferta, i giallorossi a Milano e gli azzurri a Genova. ...

Battaglia a colpi di bastoni e coltelli a Badia al Pino in autostrada fra le frange estreme delle tue tifoserie. Entrambe stavano andando in trasferta, i giallorossi a Milano e gli azzurri a Genova. Guerriglia in A1 tra tifosi di Roma e Napoli. Abodi: 'Chi sbaglia ora paga' - Cronaca Gli ultras del Napoli sono diretti a Genova per la sfida a Marassi contro la Sampdoria in programma alle 18 mentre i tifosi giallorossi sono attesi a Milano dove si terrà alle 20.45 a San Siro l'incontro.