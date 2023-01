Scomparso in Calabria un 32enne del barese Ritrovata la sua auto

(Di domenica 8 gennaio 2023) Francesco Iacovelli, 32 anni, del, il 5 gennaio lasciando la sua casa aveva detto che sarebbe andato a Praia a Mare. Non si hanno sue notizie da quel giorno. La suamobile è statanel cosentino, a San Nicola Arcella, ed è in quel territorio che si concentrano le ricerche da parte dei carabinieri. Ne dà notizia il tgnorba. (immagine: tratta da norbaonline.it) L'articoloinundel la sua proviene da Noi Notizie..

SAN NICOLA ARCELLA(CS)/ Dalle ore 14.30 circa di sabato 7 gennaio, su richiesta dei Carabinieri, sono state avviate dai Vigili del Fuoco le ricerche di una persona dispersa nel comune di San Nicola Arcella. Ore di apprensione per le sorti di un giovane barese di 32 anni, Francesco Iacovelli, di cui non si hanno più notizie dalla vigilia dell'Epifania. Scomparso. Il ragazzo ha ...