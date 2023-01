Sci | secondo gigante di Kranjska Gora | favorite e orari tv - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Sky Sport

Bassino a caccia del successo dopo la seconda piazza nel primo gigante, Shiffrin e Vlhova incombono e occhio a ...Nei primi minuti deltempo i brianzoli costringono i milanesi alla difensiva. Nessuna ... dai mondiali difino ai Giochi panamericani: in mezzo, tanta atletica e calcio, sia femminile che ... Sci, Gigante Kranjska Gora: vince Grenier , Bassino 2^ e Brignone 4^ Bassino a caccia del successo dopo la seconda piazza nel primo gigante, Shiffrin e Vlhova incombono e occhio a Grenier ...La sciatrice canadese Valerie Grenier ha vinto a sorpresa in Slovenia, a Kranjska Gora, il primo due due giganti che sono validi per la Coppa del Mondo del 2022-2023 di sci alpino femminile. Ma subito ...