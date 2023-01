Sci di fondo | Krueger vince sull’Alpe del Cermis | il Tour de Ski è di Klaebo | Pellegrino chiude quarto

(Di domenica 8 gennaio 2023) Ilde Ski 2023 sinel segno della Norvegia, che confeziona una doppietta anche nell’ultima giornata. La mass start maschile di 10 kmdelva a Simen Hegstad, che precede il connazionale Holund. Ilde Ski, valido per la Coppa del mondo 2022/2023 di sci di, vede invece trionfare uno scatenato Johannes Hoefstadt, che concede il bis. Sul podio altri due norvegesi, ovvero i sopracitatie Holund. Mastica amaro invece Federico, ottavo nella mass start sulin classifica generale a 23.1 secondi dal podio. Solo applausi comunque per l’azzurro, che torna a ridare prestigio al tricolore anche in una ...

ilgazzettino.it

Delphine Claudel vince la mass start di 10 km della Val di Fiemme, valida per il Tour de Ski 2023 , e regala una storica vittoria alla Francia. Per i transalpini si tratta infatti del primo successo ...È stato sistemato ilstradale e sono state create canalette trasversali con profili metallici ... in bicicletta, a cavallo o sugli. Nell'infopoint pensato dal Comune troveranno spazio anche ... Cade sulle piste di sci di fondo, soccorritori bloccati dalla colonna d'auto portano in salvo il ferito con la Il Tour de Ski 2023 si chiude nel segno della Norvegia, che confeziona una doppietta anche nell'ultima giornata. Gioia Klaebo e Krueger.Gyda Westvold Hansen prosegue la sua striscia vincente e trionfa anche nella Gundersen di Otepää, in occasione della terza tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile di combinata nordica 2022-20 ...