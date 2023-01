Sci di fondo | Federico Pellegrino umile | “A 32 anni ho imparato a sciare a skating Voglio colmare il gap dai migliori”

Leggi su oasport

(Di domenica 8 gennaio 2023)ha conquistato uno splendido quarto posto nella classifica finale del Tour de Ski 2023. Il valdostano ha chiuso la scalata finale del Cermis in ottava posizione ed è così riuscito ad accomodarsi ai piani del podio nella graduatoria della competizione a tappe valida per la Coppa del Mondo di sci di. Si tratta del miglior risultato in carriera per l’azzurro, che a 32si è scoperto competitivo anche nelle long distance e non soltanto nelle sprint.ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Alla fine, aldilà di ogni più rosea aspettativa il mio approccio ha funzionato. Ho dato il meglio di me in ogni gara, ho visto delle ottime cose dal mio fisico in questi giorni quindi molto bene. Ho fatto tante gare e la qualità ...