Sci alpino | Shiffrin rivela | “Ero così nervosa per il record che mi è venuto uno sfogo cutaneo”

(Di domenica 8 gennaio 2023) Mikaelanon dimenticherà facilmente la vittoria di Kranjska Gora, grazie alla quale ha eguagliato ildi 82 successi in Coppa del mondo della connazionale Lindsey Vonn. “Non riesco a crederci. Ero talmenteper ilche mi èunosul viso. Ci tenevo tanto a sciare bene e ci sono riuscita” ha detto la campionessa americana, protagonista di due manche fantastiche.ha preceduto al traguardo Federica Brignone, centrando la vittoria numero 82 alla 233^ gara in Coppa del mondo, arrivata a circa 13 anni di distanza dalla prima ad Aare, in Svezia. SportFace.

Eurosport IT

