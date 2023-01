Sci alpino | pagelle di oggi 8 gennaio | Shiffrin stellare | bentornata Brignone | Bassino delusa | Braathen imprendibile | Vinatzer rinasce

(Di domenica 8 gennaio 2023) Domenica dedicata ancora alle gare tecniche per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci2023. Le donne erano impegnate a Kranjska Gora per il secondo gigante sulla Podkoren e la nuova dimostrazione di superiorità di Mikaelache chiude davanti a Federica, mentre gli uomini hanno concluso il weekend di Adelboden con lo slalom vinto da Lucasche apre la doppietta norvegese con Atle Lie McGrath. Andiamo, quindi, a consegnare ledelle due gare odierne. LEDEL GIGANTE #2 DI KRANJSKA GORA Mikaela10: che vittoria! La fuoriclasse di Vail è in un momento di forma straordinario. Vince la sesta gara nelle ultime sette, centra l’82° successo della carriera raggiugendo Lindsey Vonn.mette in scena ...

La sciatrice azzurra Federica Brignone , dopo il secondo posto ottenuto nelle slalom gigante di Kranjska Gora valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 , ha commentato la propria prestazione: ' Sono ..."Non mi rammarico per il podio sfiorato perché la gara è comunque andata bene così, soprattutto nella seconda manche in cui son riuscito, lavorando, a mettere a posto alcuni piccoli dettagli che non ... Mikaela Shiffrin come Vonn, riscrive la storia: rivivi la vittoria numero 82 in Coppa del Mondo Lucas Braathen ha dominato lo slalom di Adelboden (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023, ma Alex Vinatzer ha preso la scena grazie ad una seconda manche di altissimo l ...Sci Alpino, le parole dell'azzurra Federica Brignone: "Sono molto soddisfatta, 50° podio era il primo obiettivo stagionale" ...