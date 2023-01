Sci alpino | Mikaela Shiffrin eguaglia il record di Lindsey Vonn | 82 vittorie in Coppa del Mondo | Stenmark a -4

(Di domenica 8 gennaio 2023)ha vinto il gigante di Kranjska Gora e ha così conquistato l’82ma vittoria in carriera nelladeldi sci. La statunitense ha cosìto ildella connazionale, che ha appunto trionfato per 82 volte nel massimo circuito internazionale itinerante tra il 2004 e il 2018. La 27enne si è portato a quattro sigilli di distacco dal primato assoluto detenuto dallo svedese Ingemar: nell’immediato futuro potrebbe raggiungere il fenomeno scandinavo, che si impose per l’ultima volta il 19 febbraio 1989.è salita sul podio in ben 129 occasioni: 82, 23 secondi posti, 24 terzi posti. Ha ...

La classifica generale di Coppa del Mondo difemminile 2022/2023 aggiornata dopo il secondo gigante di Kranjska Gora . Mikaela Shiffrin sempre più dominatrice di questa classifica, con un margine che aumenta di gara in gara sulle ...I risultati e la classifica del secondo gigante femminile di Kranjska Gora , valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Mikaela Shiffrin non deve aver digerito bene il sesto posto di ieri, reagisce da fenomeno e va a prendersi un'altra vittoria , l'ottava di questa stagione. Ma soprattutto la n°82 in ...Mikaela Shiffrin ha vinto il gigante di Kranjska Gora e ha così conquistato l’82ma vittoria in carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino. La statunitense ha così eguagliato il record della connazio ...Una stellare Mikaela Shiffrin si è aggiudicata il secondo gigante di Kranjska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023. Sulla pista denominata Podkoren la fuoriclas ...