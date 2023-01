Sci alpino maschile oggi slalom Adelboden | dove vederlo in tv e in streaming

Ecco quali sono i più attesi MONDIALI DI- Si terranno dal 6 al 19 febbraio a Courchevel e Meribel, in Francia. È l'evento invernale più atteso del 2023: il programma prevede le gare di ...La canadese Valerie Grenier ha vinto il primo gigante di Kranjska Gora , valido per la Coppa del Mondo difemminile davanti all'azzurra Marta Bassino e alla slovacca Petra Vlhova. Solo quarta l'altra azzurra Federica Brignone. La canadese si impone con il tempo complessivo di 1.55.01, ...Nuovo appuntamento ad Adelboden. Dopo la vittoria in gigante di Marco Odermatt, oggi (prima manche ore 10.30) ci sarà lo slalom. Gli specialisti dei pali stretti si ritrovano pochi giorni dopo la gara ...Il weekend svizzero si chiude tra i pali stretti dove in Coppa del Mondo regna un grande equilibrio. Torna la sfida casalinga tra Braathen e Kristoffersen che non dovranno addormentarsi se non vorrann ...