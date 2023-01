Sci alpino | Marta Bassino | “Comunque contenta” | Elisa Platino | “Due giorni importanti per me”

Leggi su oasport

(Di domenica 8 gennaio 2023) Mikaela Shiffrin si è aggiudicata il gigante di Kranjska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2023. Sulla pista denominata Podkoren la fuoriclasse statunitense è andata a ritoccare nuovamente i libri di storia, con il successo numero 82 della sua carriera, raggiugendo un’altra leggenda come Lindsey Vonn. La nativa di Vail ha messo in scena due manche a livelli celestiali, non dando scampo alle rivali. Alle sue spalle, a debita distanza, si è piazzata una ottima Federica Brignone, abile a rifarsi dopo il quarto posto di ieri, con Lara Gut-Behrami che completa il podio. Quarto posto per Petra Vlhova, mentre al quinto si è classifica, che confidava in ben altro risultato su una pista che ama. Le parole della sciatrice di Borgo San Dalmazzo al sito della FISI: “Nel complesso sono ...