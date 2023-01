Sci Alpino | gigante femminile Kranjska Gora 2023 | Shiffrin domina ed eguaglia Lindsey Vonn | podio n°50 per Brignone

(Di domenica 8 gennaio 2023) I risultati e la classifica del secondodi, valido per la Coppa del Mondo 2022/di sci. Mikaelanon deve aver digerito bene il sesto posto di ieri, reagisce da fenomeno e va a prendersi un’altra vittoria, l’ottava di questa stagione. Ma soprattutto la n°82 in carriera, ovvero lo stesso numero di. Traguardo che definire storico sarebbe riduttivo. Ma anche l’Italia festeggia un grande risultato, quello di Federica, che dopo una serie di quarti e quinti posti finalmente riesce a salire suldella sua carriera in CdM. Terza è invece Lara Gut-Behrami. Dopo sette prove diconsecutive ...

Negli anni a seguire Nordica, oltre che ad una vasta gamma di scarponi per adulti e bambini, ha prodotto ancheda(piste battute) ma anche da freeski e scialpinismo.Se le piste danel centro Italia sono deserte con un pesante danno per l'economia locale, la ...con laghi e fiumi a secco e scarso potenziale idrico stoccato sotto forma di neve nell'arcoed ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI ADELBODEN ALLE 10.30 E ALLE 13.30 13.30 Chiude il podio un’altra che ormai ci ha fatto l’abitudine, Lara Gut. Quarta piazza pe ...Negli anni a seguire Nordica, oltre che ad una vasta gamma di scarponi per adulti e bambini, ha prodotto anche sci da alpino (piste battute) ma anche da freeski e scialpinismo.