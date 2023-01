Sci alpino | Federica Brignone | “Shiffrin era la più grande già prima di oggi Voglio far bene in velocità”

(Di domenica 8 gennaio 2023) Mikaelaha dettato legge in lungo ed in largo e ha fatto suo il secondo gigante di Kranjska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2023, ma brilla anche il secondo posto di. Sulla pista denominata Podkoren3 la campionessa statunitense è andata a riscrivere nuovamente i libri di storia di questo sport, centrando il successo numero 82 della sua carriera, raggiugendo un’altra leggenda a stelle e strisce come Lindsey Vonn. La nativa del Colorado ha disputato due manche letteralmente impeccabili, risultando efficace e veloce porta dopo porta e, sostanzialmente, non dando scampo alle rivali. Alle sue spalle, anche se a debita distanza, si è piazzata una ottima, che voleva a tutti i corsi rifarsi dopo il quarto ...

KRANJSKA GORA (SLOVENIA) " Mikaela Shiffrin ha vinto il gigante femminile di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo di. La fuoriclasse statunitense, già in testa al termine della prima manche, chiude con il tempo complessivo di 1'5253, precedendo di 77 centesimi l'azzurra Federica Brignone, seconda, e di 97 ...Mikaela Shiffrin non dimenticherà facilmente la vittoria di Kranjska Gora , grazie alla quale ha eguagliato il record di 82 successi in Coppa del mondo della connazionale Lindsey Vonn. ' Non riesco a ...Mikaela Shiffrin non dimenticherà facilmente la vittoria di Kranjska Gora, grazie alla quale ha eguagliato il record di 82 successi in Coppa del mondo della connazionale Lindsey Vonn ...C’è neve solo ad alta quota, sugli Appennini stagione a forte rischio, il nuovo clima costringe molte località a inventarsi un altro futuro ...