Sci alpino | Federica Brignone | “Molto contenta | il 50° podio era il primo obiettivo della stagione”

(Di domenica 8 gennaio 2023) Mikaela Shiffrin ha dettato legge in lungo ed in largo e ha fatto suo il secondo gigante di Kranjska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2023, ma brilla anche il secondo posto di. Sulla pista denominata Podkoren3 la campionessa statunitense è andata a riscrivere nuovamente i libri di storia di questo sport, centrando il successo numero 82sua carriera, raggiugendo un’altra leggenda a stelle e strisce come Lindsey Vonn. La nativa del Colorado ha disputato due manche letteralmente impeccabili, risultando efficace e veloce porta dopo porta e, sostanzialmente, non dando scampo alle rivali. Alle sue spalle, anche se a debita distanza, si è piazzata una ottima, che voleva a tutti i corsi rifarsi dopo il quarto ...

