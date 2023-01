Sci alpino | calendario sfavorevole per Marta Bassino Ora Mikaela Shiffrin fa paura

Leggi su oasport

(Di domenica 8 gennaio 2023)si è confermata al comando della classifica di gigante in Coppa del Mondo al termina della seconda gara andata in scena a Kranjska Gora, ma l’azzurra ha perso una parte cospicua del proprio vantaggio in terra slovena. La piemontese ha infatti concluso in quinta posizione ed è rimasta giù dal podio per la prima volta in stagione. L’azzurra si è issata a quota 425 punti, ma ora ha soltanto 25 lunghezze di margine nei confronti della statunitense, che oggi si è imposta nettamente davanti a Federica Brignone e ha firmato l’82ma affermazione in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante (eguagliato il record di Lindsey Vonn). Mancano ancora quattro gare tra le porte larghe e dunque tutto è ancora in bilico per la conquista della Sfera di Cristallo di specialità, non vanno ...