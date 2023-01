Sci alpino | Braathen torna a ruggire ed è in testa a metà gara nello slalom di Adeolboden 8° Sala | Vinatzer si qualifica

OA Sport

Se le piste danel centro Italia sono deserte con un pesante danno per l'economia locale, la ...con laghi e fiumi a secco e scarso potenziale idrico stoccato sotto forma di neve nell'arcoed ...Mikaela Shiffrin (55.30), Federica Brignone (+0.24), Valerie Grenier (+0.39), con Marta Bassino in quarta posizione. E' la situazione al termine della prima manche del gigante bis di Kranjska Gora , ... Calendario sci alpino oggi: orari domenica 8 gennaio, programma, tv, streaming, pettorali, italiani in gara Lucas Braathen è al comando dello slalom di Adelboden dopo la prima manche. Il norvegese è quello che ha saputo gestire al meglio le difficoltà di un tracciato reso ancora più impervio da una leggera ...I risultati e classifica della prima manche dello slalom maschile di Adelboden, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino.