Sci alpino | Braathen torna a ruggire ed è in testa a metà gara nello slalom di Adeolboden 8° Sala | 4 azzurri qualificati

(Di domenica 8 gennaio 2023) Lucasè al comando dellodi Adelboden dopo la prima manche. Il norvegese è quello che ha saputo gestire al meglio le difficoltà di un tracciato reso ancora più impervio da una leggera pioggia. Il vantaggio sugli avversari è importante, ma nella seconda manche potrebbe succedere di tutto e non si possono escludere anche clamorose rimonte. Il pubblico di casa sogna comunque con Loic Meillard, visto che lo svizzero è al secondo posto con 52 centesimi di ritardo dalla vetta. Terzo il tedesco Linus Strasser, che ha accusato un ritardo di 0.60 da. Quarto l’austriaco Manuel Feller (+0.82) davanti ai norvegesi Atle Lie McGrath (+0.94) e Timon Haugan (+1.16), quest’ultimo sesto a pari merito con l’austriaco Marco Schwarz. Prima manche accorta quella di Tommaso, che ha concluso all’ottavo posto ad ...

