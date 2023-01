Sci alpino | Alex Vinatzer rimonta e sfiora il podio per un centesimo ad Adelboden! Domina Braathen

(Di domenica 8 gennaio 2023) Doppietta norvegese nello slalom di Adelboden. Lucastrionfa davanti al compagno di squadra Atle Lie McGrath e centra la sua quinta vittoria in carriera in Coppa del Mondo, la terza nella specialità dopo quella a Wengen dello scorso anno e quella in Val d’Isère di questa stagione.aveva quasi ipotecato il successo nella prima manche, mentre nella seconda è stato bravo a gestire il vantaggio senza prendersi troppi rischi. McGrath hato tre posizioni rispetto a metà gara, concludendo a 71 centesimi dal compagno di squadra. Sulci sale anche il tedesco Linus Strasser, staccato di 92 centesimi dal vincitore. Ad Adelboden rinasce, che manca ilper un solo, chiudendo al quarto posto a pari merito ...

Mikaela Shiffrin domina il gigante di Kranjska Gora ed eguaglia la connazionale Lindsay Vonn con 82 successi in Coppa del mondo. Una leggen da dello, che sta tra l'altro comandando senza rivali la classifica generale. Federica Brignone termina al secondo posto a 77 centesimi, finendo finalmente sul podio dopo tanti quarti posti quest'...Si è conclusa la seconda manche dello slalom maschile ad Adelboden. Nelle nevi svizzere la spunta Braathen . Il norvegese conferma il primo posto della prima manche vincendo di 70 centesimi sull'altro ...Tutta l'emozione della dominatrice del circo bianco per il trionfo nel gigante di Kranjska Gora che significa 82 in Coppa del Mondo, come Lindsey Vonn (e -4 da Stenmark...).Marta Bassino si è confermata al comando della classifica di gigante in Coppa del Mondo al termina della seconda gara andata in scena a Kranjska Gora, ma l’azzurra ha perso una parte cospicua del prop ...