Sci alpino | Alex Vinatzer il più veloce in assoluto sul muro di Adelboden! I parziali della gara

(Di domenica 8 gennaio 2023)ha conquistato uno splendido quarto posto nello slalom di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci. L’altoatesino si è fermato ad appena un centesimo dal terzo gradino del podio, regalando grande spettacolo nella seconda manche sulla pista svizzera, uno dei grandi templi del massimo circuito internazionale itinerante. L’azzurro si è presentato al cancelletto di partenza con il pettorale numero 22, ha concluso la prima manche al quindicesimo posto e poi si è reso protagonista di una superba rimonta terminata ad appena 22 centesimi dal trionfatore Lucas Braathen.ha rialzato la testa dopo un avvio di stagione decisamente problematico e caratterrizzato dalle brutte uscite nelle prime manche in Val d’Isere, Madonna di Campiglio e Garmisch ...

Mikaela Shiffrin non dimenticherà facilmente la vittoria di Kranjska Gora , grazie alla quale ha eguagliato il record di 82 successi in Coppa del mondo della connazionale Lindsey Vonn. ' Non riesco a ...Si è conclusa la seconda manche dello slalom maschile ad Adelboden. Il norvegese Braathen domina le nevi svizzere vincendo con un margine di 70 centesimi sul connazionale McGrath. Chiude il podio ...Mikaela Shiffrin non dimenticherà facilmente la vittoria di Kranjska Gora, grazie alla quale ha eguagliato il record di 82 successi in Coppa del mondo della connazionale Lindsey Vonn ...C’è neve solo ad alta quota, sugli Appennini stagione a forte rischio, il nuovo clima costringe molte località a inventarsi un altro futuro ...